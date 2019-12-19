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  • 19.12.2019
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'dan eşi 'a doğum günü sürprizi! Milyon dolarlık helikopter...

, önceki akşam eşi için sürpriz doğum günü partisi verdi. İşadamı, milyon dolarlık helikopter hediyesiyle de eşinin ayaklarını yerden kesti.

Uçuran jest!

Sosyetik Süreyya Yalçın, önceki akşam yeni yaşını eşi Ozan Baran'ın Raffles Otel'de verdiği sürpriz partiyle kutladı. 100 bin lira vererek mekanı kapatan işadamı, gece için Brezilya'dan 10 kişilik özel dans ekibi getirdi. 3 katlı pasta ise gecenin en sükseli görsel şöleniydi.

Pastanın üstüne helikopter maketi konduran Baran, asıl sürprizin işaretini verdi. İşadamnın Yalçın'a doğum günü hediyesi olarak Miami'deki hangarda karısını bekleyen Agustawestland marka helikopter aldığı öğrenildi. Yaklaşık 8 milyon dolarlık helikopter sürpriziyle havalara uçan Yalçın da geçen sene eşine TIR hediye etmişti.


Ülkü Yalçın, kızı 'ı en mutlu gününde yalnız bırakmadı.

DOĞAN SAVAŞ

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