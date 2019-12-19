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  • 19.12.2019
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Oyuncu fit görüntüsüyle dikkak çekti

Oyuncu , dün bir açılışa katıldı. Mola, "Spor yapıyorum. Bayağı kilo verdim. Önceden kampa kapanıp kilo veriyordum sonrasında ise 20 kilo alıyordum. Şimdi daha dikkatliyim" diye konuştu.

Kilolar gitti
Oyuncu , dün bir açılışa katıldı. Mola, "Spor yapıyorum. Bayağı kilo verdim. Önceden kampa kapanıp kilo veriyordum sonrasında ise 20 kilo alıyordum. Şimdi daha dikkatliyim" diye konuştu.

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