Oyuncu Ezgi Mola, dün bir açılışa katıldı. Mola, 'Spor yapıyorum. Bayağı kilo verdim. Önceden kampa kapanıp kilo veriyordum sonrasında ise 20 kilo alıyordum. Şimdi daha dikkatliyim' diye konuştu. Oyuncu Ezgi Mola, dün bir açılışa katıldı. Mola, 'Spor yapıyorum. Bayağı kilo verdim. Önceden kampa kapanıp kilo veriyordum sonrasında ise 20 kilo alıyordum. Şimdi daha dikkatliyim' diye konuştu.
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