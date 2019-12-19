Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, çapkınlıkta gaza bastı. Aynı zamanda yoga eğitmeni olan iş adamı, önceki gün Bebek'te gizemli bir güzelle lüks aracının içinde objektiflere yakalandı.
TAN, muhabirleri fark edince panikle gaza bastı. 54 yaşındaki işadamının yanındaki gizemli güzelin kimliği de ortaya çıktı.
Yogasever genç kızla Tan'ın iş adamının verdiği yoga eğitiminde tanıştıkları konuşuluyor.
Tan'ın yeni gözdesinin 2017'de İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel ve İletişim Tasarım bölümünü bitiren Ezgi Ece Gürkan olduğu öğrenildi
AYDIN HAMZA
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