Güzel sunucu Burcu Esmersoy, işadamı Berk Suyabatmaz'la Eylül'de boşansa da dost kaldı. Esmersoy, Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç'la geçtiğimiz aylarda başlayan aşkını da medeni bir şekilde karşılamıştı.



Tüzünataç ile Suyabatmaz'ın yıllar önce küllenen aşkı Kasım'da yeniden alevlendi.

Önceki gün Etiler'de görüntülenen sunucu, Instagram'da takibi sürdürdüğü eski eşiyle kısa süre önce mesajlaştığını söyledi. Esmersoy, muhabirlerin "Bu durum Berrak Tüzünataç'ı kızdırmaz mı?" sorusu üzerine de "Arkadaşlar, özel bir durum yok" diyerek uzaklaştı. Tüzünataç'ın tepkisi ise merak konusu oldu.

AYDIN HAMZA