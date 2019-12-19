Ayla Çelik’in çifte gururu

Şarkıcı Ayla Çelik, önceki akşam 10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri töreninde gurur yaşadı. Gecede 'Yılın En iyi Sanatçısı' seçilen Çelik, 'Daha Bi Aşık' şarkısıyla da 'Yılın En İyi Parçası' ödülünü aldı.
Şarkıcı AylaÇelik, önceki akşam10. UluslararasıBuhara Medya Ödülleritöreninde gurur yaşadı.Gecede 'Yılın En iyiSanatçısı' seçilen Çelik,'Daha Bi Aşık' şarkısıylada 'Yılın En İyiParçası' ödülünü aldı.
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