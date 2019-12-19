Ayla Çelik’in çifte gururu

Şarkıcı Ayla Çelik, önceki akşam 10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri töreninde gurur yaşadı. Gecede 'Yılın En iyi Sanatçısı' seçilen Çelik, 'Daha Bi Aşık' şarkısıyla da 'Yılın En İyi Parçası' ödülünü aldı.