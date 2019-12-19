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  • 19.12.2019
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’in çifte gururu

Şarkıcı , önceki akşam 10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri töreninde gurur yaşadı. Gecede 'Yılın En iyi Sanatçısı' seçilen Çelik, 'Daha Bi Aşık' şarkısıyla da 'Yılın En İyi Parçası' ödülünü aldı.

Ayla Çelik’in çifte gururu
Şarkıcı Ayla Çelik, önceki akşam 10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri töreninde gurur yaşadı. Gecede 'Yılın En iyi Sanatçısı' seçilen Çelik, 'Daha Bi Aşık' şarkısıyla da 'Yılın En İyi Parçası' ödülünü aldı.

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