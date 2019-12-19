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  • 19.12.2019
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setleri düşünmüyor

, ünlü bir takı firmasının açılışına katıldı. Oyuncu, "Sizi ekranlarda görecek miyiz?" sorusuna "Düşünmüyorum ama belki. Masa başında bekleyen bir projemiz var" şeklinde yanıt verdi.

Setleri düşünmüyor
Arzum Onan, ünlü bir takı firmasının açılışına katıldı. Oyuncu, "Sizi ekranlarda görecek miyiz?" sorusuna "Düşünmüyorum ama belki. Masa başında bekleyen bir projemiz var" şeklinde yanıt verdi.

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