Arzum Onan, ünlü bir takı firmasının açılışına katıldı. Oyuncu, 'Sizi ekranlarda görecek miyiz?' sorusuna 'Düşünmüyorum ama belki. Masa başında bekleyen bir projemiz var' şeklinde yanıt verdi. Arzum Onan, ünlü bir takı firmasının açılışına katıldı. Oyuncu, 'Sizi ekranlarda görecek miyiz?' sorusuna 'Düşünmüyorum ama belki. Masa başında bekleyen bir projemiz var' şeklinde yanıt verdi.
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