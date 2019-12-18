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  • 18.12.2019
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'' filminin afişi görücüye çıktı

Başrollerinde ile 'in rol aldığı ve 28 Şubat'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan '' filminin afişi görücüye çıktı. Bu arada filmin yapım şirketi, projede rol alan sokak hayvanları için yüzlerce kilo mama dağıttı.

Başrolde iyilik var

Başrollerinde ile 'in rol aldığı ve 28 Şubat'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan '' filminin afişi görücüye çıktı.

Bu arada filmin yapım şirketi, projede rol alan sokak hayvanları için yüzlerce kilo mama dağıttı.

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