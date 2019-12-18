Başrollerinde Algı Eke ile Burak Sevinç'in rol aldığı ve 28 Şubat'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Nasipse Olur' filminin afişi görücüye çıktı.

Bu arada filmin yapım şirketi, projede rol alan sokak hayvanları için yüzlerce kilo mama dağıttı.