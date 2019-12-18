Şimdilerde bir projede yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ, sokak hayvanları için kolları sıvadı.

ALKIŞLIK HAREKET

Hayvansever kişiliğiyle de takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, yine gönülleri fethedecek. Doğa aşığı oyuncu, sokak hayvanları için bir barınak kurmaya karar verdi.



Özellikle köpeklerine düşkünlüğüyle bilinen Tatlıtuğ, önceki akşam hayvansever dostlarıyla bir aradaydı.

Tatlıtuğ, önceki gün köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Zihni Mutlu ile Riva'da bir araya geldi.



Oyunculuğu ve özel hayatındaki kalitesiyle alkış alan Tatlıtuğ, bir kez daha kalpleri kazanacak...

ARAZİ BAKMAYA BAŞLADI

İkiliyle kuracağı barınakla ilgili görüşen Tatlıtuğ, Beykoz taraflarında arazi arayışına da çıktı. Uygun bir arazi bulunca hayvan barınağını hayata geçirecek olan Tatlıtuğ, yardıma muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapacak. Barınağın maddi desteğini kendisi karşılayacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu tavrıyla "Aslan Kıvanç" dedirtti

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