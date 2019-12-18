Hayvansever Emina Jahovic, önceki gün yeni bir can dosta kucak açtı. Toy poodle cinsi yavru bir köpeği sahiplenen Sırp şarkıcı, miniğe 'Mia' adını verdi. Hayvansever Emina Jahovic, önceki gün yeni bir can dosta kucak açtı. Toy poodle cinsi yavru bir köpeği sahiplenen Sırp şarkıcı, miniğe 'Mia' adını verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.