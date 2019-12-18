Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.12.2019
  • Gazete

Hayvansever  yavru köpek sahiplendi

Hayvansever , önceki gün yeni bir can dosta kucak açtı. Toy poodle cinsi yavru bir köpeği sahiplenen Sırp şarkıcı, miniğe 'Mia' adını verdi.

Aile büyüyor
Hayvansever Emina Jahovic, önceki gün yeni bir can dosta kucak açtı. Toy poodle cinsi yavru bir köpeği sahiplenen Sırp şarkıcı, miniğe 'Mia' adını verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHayvansever Emina Jahovic yavru köpek sahiplendi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri