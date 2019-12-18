Giyim tarzıyla sık sık gündem olan Hande Acar, önceki gün de kural bozmadı. İstinyePark'ta alışveriş turuna çıkan sosyetik güzel; siyah ceketi, mavi aynalı güneş gözlükleri ve takılarıyla yine tarzını konuşturdu.
Giyim tarzıyla sık sık gündem olan Hande Acar, önceki gün de kural bozmadı. İstinyePark'ta alışveriş turuna çıkan sosyetik güzel; siyah ceketi, mavi aynalı güneş gözlükleri ve takılarıyla yine tarzını konuşturdu.
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