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  • 18.12.2019
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yine tarzını konuşturdu

Giyim tarzıyla sık sık gündem olan , önceki gün de kural bozmadı. İstinyePark'ta alışveriş turuna çıkan sosyetik güzel; siyah ceketi, mavi aynalı güneş gözlükleri ve takılarıyla yine tarzını konuşturdu.

Bu tarz Hande

Giyim tarzıyla sık sık gündem olan Hande Acar, önceki gün de kural bozmadı. İstinyePark'ta alışveriş turuna çıkan sosyetik güzel; siyah ceketi, mavi aynalı güneş gözlükleri ve takılarıyla yine tarzını konuşturdu.

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