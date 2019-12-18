Adını Ata Demirer ile yaşadığı aşkla duyuran Aslı Turanlı, önceki gün aşkı DJ Valeron ile Hollanda'ya gitti. Gezgin aşıklar, Amsterdam kentinin altını üstüne getirdi. Adını Ata Demirer ile yaşadığı aşkla duyuran Aslı Turanlı, önceki gün aşkı DJ Valeron ile Hollanda'ya gitti. Gezgin aşıklar, Amsterdam kentinin altını üstüne getirdi.
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