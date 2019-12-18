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  • 18.12.2019
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Gezgin aşıklar

Adını  ile yaşadığı aşkla duyuran , önceki gün aşkı DJ Valeron ile Hollanda'ya gitti. Gezgin aşıklar, Amsterdam kentinin altını üstüne getirdi.

Gezgin aşıklar
Adını Ata Demirer ile yaşadığı aşkla duyuran Aslı Turanlı, önceki gün aşkı DJ Valeron ile Hollanda'ya gitti. Gezgin aşıklar, Amsterdam kentinin altını üstüne getirdi.

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