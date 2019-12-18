Önceki gün Zorlu Center'da gezen Bülent Serttaş, tarzıyla ilgi çekti. 54 yaşındaki sanatçı, 15 bin TL'lik trençkotu ve 3 bin 380 liralık spor ayakkabılarıyla çok tarzdı.



AYAKKABI: ALEXANDER MCQUEEN - 3380 LİRA

TRENÇKOT: BURBERRY - 15 BİN TL