Önceki gün Zorlu Center'da gezen Bülent Serttaş, tarzıyla ilgi çekti. 54 yaşındaki sanatçı, 15 bin TL'lik trençkotu ve 3 bin 380 liralık spor ayakkabılarıyla çok tarzdı.
AYAKKABI: ALEXANDER MCQUEEN - 3380 LİRA
TRENÇKOT: BURBERRY - 15 BİN TL
Önceki gün Zorlu Center'da gezen Bülent Serttaş, tarzıyla ilgi çekti. 54 yaşındaki sanatçı, 15 bin TL'lik trençkotu ve 3 bin 380 liralık spor ayakkabılarıyla çok tarzdı.
AYAKKABI: ALEXANDER MCQUEEN - 3380 LİRA
TRENÇKOT: BURBERRY - 15 BİN TL
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