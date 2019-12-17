Tülin Şahin, kızı Siena'nın 40'ını çıkardı. Aynı gün 40 yaşına bastı. Tesadüf ağlattı: Aralık 79'da doğdum. Kaza nedeniyle Ocak 80'de hastaneden çıktım. Bu yüzden 40 yaşında sayılırım.

13 Kasım'da 39 yaşına giren Tülin Şahin, dün yaptığı paylaşımla yıllar önce ölümden döndüğünü takipçilerine itiraf etti. Kucağında minik bebeği Siena Leyla ile poz veren güzel model, paylaşımına şu notu düşerek 40 yıl önce geçirdiği kazayı anlatıp "Yeniden doğdum" dedi:

"Anne, soruyorlar; 39 mu 40 mısın? Kimlik 13.12.1979. Hayata yeniden 'merhaba' demem 1980. Ben sadece Siena kadar yani 40 günlük bebekken annem ve babamla trafik kazası geçiriyoruz. Ben yaşam mücadelesi veriyorum. Bu yüden anneme göre yaşama yeniden 'merhaba' demem 1980. Yeniden doğuş."