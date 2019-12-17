Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 17.12.2019
  • Gazete

ile evlendi... Kolundaki morluklar dikkat çekti!

Güzel oyuncu , bir yıldır aşk yaşadığı işadamı ile önceki akşam nikah masasına oturdu. İkilinin Esma Sultan Yalısı'ndaki düğününe sanat ve cemiyet dünyasının ünlüleri akın etti.

Sakar gelin

Güzel oyuncu Naz Elmas, bir yıldır aşk yaşadığı işadamı Erol Özmandıracı ile önceki akşam nikah masasına oturdu. İkilinin Esma Sultan Yalısı'ndaki düğününe sanat ve cemiyet dünyasının ünlüleri akın etti. Vakko tasarımı gelinlikle göz kamaştıran Elmas'ın kolundaki morluklar ise dikkat çekti.

Oyuncunun bu hali, düğün öncesi kaza atlattığını düşündürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriNaz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi... Kolundaki morluklar dikkat çekti!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri