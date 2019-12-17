Güzel oyuncu Naz Elmas, bir yıldır aşk yaşadığı işadamı Erol Özmandıracı ile önceki akşam nikah masasına oturdu. İkilinin Esma Sultan Yalısı'ndaki düğününe sanat ve cemiyet dünyasının ünlüleri akın etti. Vakko tasarımı gelinlikle göz kamaştıran Elmas'ın kolundaki morluklar ise dikkat çekti.

Oyuncunun bu hali, düğün öncesi kaza atlattığını düşündürdü.