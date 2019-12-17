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Cilalı Sevda

Şarkıcı , önceki akşam Modoko'nun 50. Yıl galasında sahne aldı. Mobilya sektörünün önde gelen isimlerine müzik ziyafeti sunan Orhan "Babam, cila ustasıydı" dedi.

Cilalı Sevda
Şarkıcı , önceki akşam Modoko'nun 50. Yıl galasında sahne aldı. Mobilya sektörünün önde gelen isimlerine müzik ziyafeti sunan Orhan "Babam, cila ustasıydı" dedi.

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