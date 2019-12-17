Cilalı Sevda

Şarkıcı Sevcan Orhan, önceki akşam Modoko'nun 50. Yıl galasında sahne aldı. Mobilya sektörünün önde gelen isimlerine müzik ziyafeti sunan Orhan 'Babam, cila ustasıydı' dedi. Şarkıcı Sevcan Orhan, önceki akşam Modoko'nun 50. Yıl galasında sahne aldı. Mobilya sektörünün önde gelen isimlerine müzik ziyafeti sunan Orhan 'Babam, cila ustasıydı' dedi.
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