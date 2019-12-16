Ocak 2020'de nikah masasına oturacak olan Hande Ataizi ile aşkı Dinç Aydoğdu, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Ataizi, 'Önemli olan oğlum Leon'un mutluluğu' dedi. Ocak 2020'de nikah masasına oturacak olan Hande Ataizi ile aşkı Dinç Aydoğdu, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Ataizi, 'Önemli olan oğlum Leon'un mutluluğu' dedi.
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