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Ocak 2020'de nikah masasına oturacak olan ile aşkı , önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Ataizi, "Önemli olan oğlum 'un mutluluğu" dedi.

Önce Leon
Ocak 2020'de nikah masasına oturacak olan Hande Ataizi ile aşkı Dinç Aydoğdu, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Ataizi, "Önemli olan oğlum 'un mutluluğu" dedi.

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