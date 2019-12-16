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  • 16.12.2019
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Karizma modaya yön verdi! ile çiftinin oğlu Karan ve ...

Karizma, modaya yön verdi! ve ’in oğlu Karan’ın giydiği tulumun stokları kısa sürede tükendi. ’un kazağı ise sosyete pazarlarında satışa girdi...

Yakı'şık'lık!

Oyuncu ve çifti, sekiz aylık oğulları Karan'ın yüzünü önceki gün ilk kez gösterdi. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in, oğluyla evlerindeki kanepede çektirdikleri fotoğraflara, 2 milyondan fazla beğeni geldi.

HEM ÇOK KARİZMA HEM DE ÇOK MODALAR

Astronot kıyafeti görünümlü tulum giyen Karan bebek, bir anda modaya yön verdi... Herkes, Evcen'in oğluna giydirdiği H&M marka tulumu almak için sıraya girdi. 139 lira değerindeki tulumun kısa sürede stokları tükendi.

KIVANÇ KAZAĞI ARTIK PAZARDA
Kıvanç Tatlıtuğ da karizması kadar stiliyle de dikkat çeken isimlerden biriydi. Ünlü oyuncunun gezisinde giydiği kazak, çok beğenilmişti.


Durum böyle olunca, eşi Başak Dizer'in 650 liraya aldığı kazak, 35 liraya sosyete pazarlarında satışa girdi.

Pazarcılar, 'Kıvanç kazağına' ilginin büyük olduğunu söyledi.

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