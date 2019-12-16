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  • 16.12.2019
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yaştan dertli!

Hande Yener, kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da düzenlenen Snow Weekend festivalinde sahne aldı. Binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hande yaştan dertli!

Hande Yener, kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da düzenlenen Snow Weekend festivalinde sahne aldı. Binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnede sevenleriyle sohbet ederken bir dinleyicisinin abla demesi üzerine, "En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi" diye dert yandı.

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