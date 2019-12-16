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  • 16.12.2019
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Dünya unun efsane ismi 'dan 'da balayı

Dünya unun efsane ismi Brezilyalı yıldız , 3 Aralık'ta sevgilisi ile evlendi. Balayı için 'u tercih etti. Raffles Otel'de kalan çift, önceki gün Türk hamamında yorgunluklarını atıp dinlendi.

İstanbul’da balayı

Dünya unun efsane ismi Brezilyalı yıldız , 3 Aralık'ta sevgilisi ile evlendi. Balayı için 'u tercih etti.


Raffles Otel'de kalan çift, önceki gün Türk hamamında yorgunluklarını atıp dinlendi.

Akşamüstü eşiyle Zuma Restoran'da yemek yiyen Kaka, "İstanbul'u çok seviyorum. Eşimle tatil için buradayım" dedi.


Futbolcu Kaka, Türk hamamına girdi. Keyif yapıp dinlendi.

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