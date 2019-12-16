Dünya futbolunun efsane ismi Brezilyalı yıldız Kaka, 3 Aralık'ta sevgilisi Carolina Dias ile evlendi. Balayı için İstanbul'u tercih etti.



Raffles Otel'de kalan çift, önceki gün Türk hamamında yorgunluklarını atıp dinlendi.

Akşamüstü eşiyle Zuma Restoran'da yemek yiyen Kaka, "İstanbul'u çok seviyorum. Eşimle tatil için buradayım" dedi.



Futbolcu Kaka, Türk hamamına girdi. Keyif yapıp dinlendi.