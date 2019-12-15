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  • 15.12.2019
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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi 'dan huzur pozu

Kenan İmirzalıoğlu, atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının çekimleriyle meşgulken eşi , önceki gün Selimiye'ye gitti. Kobal, Ege'de huzur pozu verdi.

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