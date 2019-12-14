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  • 14.12.2019
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ve liseli aşıklar gibi el ele gezdi

Örnek aile yaşantılarıyla takdir toplayan oyuncu ve Beşiktaşlı futbolcu , önceki gün 'taydı. Ünlü çift, mağazaları liseli aşıklar gibi el ele gezdi.

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