Örnek aile yaşantılarıyla takdir toplayan oyuncu Şükran Ovalı ve Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün İstinyePark'taydı. Ünlü çift, mağazaları liseli aşıklar gibi el ele gezdi. Örnek aile yaşantılarıyla takdir toplayan oyuncu Şükran Ovalı ve Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün İstinyePark'taydı. Ünlü çift, mağazaları liseli aşıklar gibi el ele gezdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.