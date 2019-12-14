Önceki akşam İstanbul gecelerinde görüntülenen Sibel Can, yine güzelliğiyle büyüledi. 2020 için iyi dileklerini sıralayan Can, 'Evlilik olur mu?' sorusu karşısında 'Ne! Evlilik mi?' diyerek güldü. Önceki akşam İstanbul gecelerinde görüntülenen Sibel Can, yine güzelliğiyle büyüledi. 2020 için iyi dileklerini sıralayan Can, 'Evlilik olur mu?' sorusu karşısında 'Ne! Evlilik mi?' diyerek güldü.
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