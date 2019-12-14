Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.12.2019
  • Gazete

'ı güldüren 'evlilik' sorusu! "Ne! Evlilik mi?"

Önceki akşam gecelerinde görüntülenen , yine güzelliğiyle büyüledi. 2020 için iyi dileklerini sıralayan Can, "Evlilik olur mu?" sorusu karşısında "Ne! Evlilik mi?" diyerek güldü.

Ne evlilik mi?
Önceki akşam gecelerinde görüntülenen , yine güzelliğiyle büyüledi. 2020 için iyi dileklerini sıralayan Can, "Evlilik olur mu?" sorusu karşısında "Ne! Evlilik mi?" diyerek güldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSibel Can'ı güldüren 'evlilik' sorusu! "Ne! Evlilik mi?"
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri