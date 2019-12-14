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  • 14.12.2019
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, tatili için alışverişe çıktı

Yeni projeleri için hazırlanan , önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, çıkacağı tatili için alışverişe geldiğini söyledi.

Dağa kaçacak
Yeni projeleri için hazırlanan Serenay Aktaş, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, çıkacağı Uludağ tatili için alışverişe geldiğini söyledi.

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