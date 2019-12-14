Yeni projeleri için hazırlanan Serenay Aktaş, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, çıkacağı Uludağ tatili için alışverişe geldiğini söyledi. Yeni projeleri için hazırlanan Serenay Aktaş, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, çıkacağı Uludağ tatili için alışverişe geldiğini söyledi.
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