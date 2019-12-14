Önceki gün Zorlu AVM'de alışverişe çıkan Pelin Karahan'a yeni yıl planı soruldu. Güzel oyuncu, yılbaşını eşi ve iki oğluyla birlikte evde geçirmeyi planladığını söyledi. Önceki gün Zorlu AVM'de alışverişe çıkan Pelin Karahan'a yeni yıl planı soruldu. Güzel oyuncu, yılbaşını eşi ve iki oğluyla birlikte evde geçirmeyi planladığını söyledi.
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