Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.12.2019
  • Gazete

, yılbaşını eşi ve iki oğluyla birlikte evde geçirecek

Önceki gün Zorlu 'de alışverişe çıkan 'a planı soruldu. Güzel oyuncu, yılbaşını eşi ve iki oğluyla birlikte evde geçirmeyi planladığını söyledi.

Yılbaşında evinde
Önceki gün Zorlu 'de alışverişe çıkan 'a planı soruldu. Güzel oyuncu, yılbaşını eşi ve iki oğluyla birlikte evde geçirmeyi planladığını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriPelin Karahan, yılbaşını eşi ve iki oğluyla birlikte evde geçirecek
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri