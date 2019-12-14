Daha önceki film projeleri için onlarca kilo alıp veren Gupse Özay, artık tövbeli... Ünlü oyuncu, önceki akşam bir davette 'Bundan sonra proje için kilo almayacağım' dedi. Daha önceki film projeleri için onlarca kilo alıp veren Gupse Özay, artık tövbeli... Ünlü oyuncu, önceki akşam bir davette 'Bundan sonra proje için kilo almayacağım' dedi.
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