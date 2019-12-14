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  • 14.12.2019
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kilo almaya tövbe etti!

Daha önceki film projeleri için onlarca kilo alıp veren , artık tövbeli... Ünlü oyuncu, önceki akşam bir davette "Bundan sonra proje için kilo almayacağım" dedi.

Kilo almak yok
Daha önceki film projeleri için onlarca kilo alıp veren Gupse Özay, artık tövbeli... Ünlü oyuncu, önceki akşam bir davette "Bundan sonra proje için kilo almayacağım" dedi.

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