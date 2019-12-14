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  • 14.12.2019
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Festivallik aşk! gönlünü ’a kaptırdı

, oyunculardan oluşan aşk listesine yeni bir isim ekledi. ’la iki yıllık aşkı Ekim’de biten güzel oyuncu, Kasım’da gönlünü diğer meslektaşı ’a kaptırdı.

Festivallik aşk
Bugüne kadarki tüm aşklarını aynı meslekten seçen Farah Zeynep Abdullah, kuralını bozmadı. Son ilişkisini yine kendisi gibi oyuncu Ahmet Rıfat Şungar'la yaşayan 30 yaşındaki güzel, iki yıllık sevgilisinden Ekim'de ayrıldı. , ayrılık acısını hemen atlattı ve Kasım'da yeni bir ilişkiye yelken açtı.



Seattle'da düzenlenen Türk Filmleri Festivali için ABD'ye giden güzel oyuncu, 34 yaşındaki meslektaşı Doğu Demirkol'la yakınlaştı. Arkadaşlıkları Amerika'da aşka dönüşen çift, ilişkilerini o günden beri gizli saklı yaşıyor. Bu arada Demirkol, 'Ahlat Ağacı' filminde birlikte rol aldığı 'ın eski sevgilisi Şungar'la da arkadaş.


İki yıldır aşk yaşayan güzel oyuncu ile Şungar, Ekim'de yollarını ayırmıştı.



Farah Abdullah ile Demirkol, festival için Kasım'da gittikleri ABD'de yakınlaştı.

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