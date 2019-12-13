Cildine özen gösteren Mustafa Sandal, önceki akşam görüntüsüyle şaşırttı. Kırmızı yanakları ile dikkat çeken 49 yaşındaki popçu, "Cilt bakımı yaptırdım" dedi.
Doğan SAVAŞ
Cildine özen gösteren Mustafa Sandal, önceki akşam görüntüsüyle şaşırttı. Kırmızı yanakları ile dikkat çeken 49 yaşındaki popçu, "Cilt bakımı yaptırdım" dedi.
Doğan SAVAŞ
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