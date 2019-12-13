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  • 13.12.2019
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görüntüsüyle şaşırttı! Kırmızı yanakları ile dikkat çekti

Cildine özen gösteren , önceki akşam görüntüsüyle şaşırttı. Kırmızı yanakları ile dikkat çeken 49 yaşındaki popçu, "Cilt bakımı yaptırdım" dedi.

Mustafa Sand'al'

Cildine özen gösteren Mustafa Sandal, önceki akşam görüntüsüyle şaşırttı. Kırmızı yanakları ile dikkat çeken 49 yaşındaki popçu, "Cilt bakımı yaptırdım" dedi.

Doğan SAVAŞ

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