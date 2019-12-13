Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, önceki akşam Asmalımescit'teki Park Şamdan Pera'daki bir partiye katıldı.
Çiftin etrafını çıkışta basın ordusu sardı. Onlarca gazeteciyi görünce şaşkınlık yaşayan ikili, konuşmak istemedi.
DOĞAN SAVAŞ
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, önceki akşam Asmalımescit'teki Park Şamdan Pera'daki bir partiye katıldı.
Çiftin etrafını çıkışta basın ordusu sardı. Onlarca gazeteciyi görünce şaşkınlık yaşayan ikili, konuşmak istemedi.
DOĞAN SAVAŞ
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