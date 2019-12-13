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  • 13.12.2019
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ile aşkı 'ın etrafını basın ordusu sardı!

Her gittikleri yerde basın ordusu tarafından adım adım takip edilen ile aşkı , önceki akşam da kural bozmadı. Çiftin etrafını çıkışta basın ordusu sardı. Onlarca gazeteciyi görünce şaşkınlık yaşayan ikili, konuşmak istemedi.

Aşk ordusu

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, önceki akşam Asmalımescit'teki Park Şamdan Pera'daki bir partiye katıldı.

Çiftin etrafını çıkışta basın ordusu sardı. Onlarca gazeteciyi görünce şaşkınlık yaşayan ikili, konuşmak istemedi.

DOĞAN SAVAŞ

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