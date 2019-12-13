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  • 13.12.2019
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zayıf haliyle dikkat çekti

Hakkında sık sık 'anoreksiya' olduğuna dair iddialar çıkan , önceki gün bir davetteydi. İki çocuk annesi sosyetik, yine aşırı zayıf haliyle dikkat çekti.

Bu ne zayıflık!
Hakkında sık sık 'anoreksiya' olduğuna dair iddialar çıkan Derin Mermerci, önceki gün bir davetteydi. İki çocuk annesi sosyetik, yine aşırı zayıf haliyle dikkat çekti.

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