Hakkında sık sık 'anoreksiya' olduğuna dair iddialar çıkan Derin Mermerci, önceki gün bir davetteydi. İki çocuk annesi sosyetik, yine aşırı zayıf haliyle dikkat çekti. Hakkında sık sık 'anoreksiya' olduğuna dair iddialar çıkan Derin Mermerci, önceki gün bir davetteydi. İki çocuk annesi sosyetik, yine aşırı zayıf haliyle dikkat çekti.
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