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  • 12.12.2019
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'dan temiz çevre çağrısı

İyi Niyet Elçisi , şirketleri daha yaşanabilir bir dünya için ve temiz çevre için duyarlı olmaya davet etti. Ünlü oyuncu, doğa sevgisiyle biliniyor.

Kıvançlı çağrı
UNICEF İyi Niyet Elçisi Kıvanç Tatlıtuğ, şirketleri daha yaşanabilir bir dünya için ve temiz çevre için duyarlı olmaya davet etti. Ünlü oyuncu, doğa sevgisiyle biliniyor.

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