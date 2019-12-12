UNICEF İyi Niyet Elçisi Kıvanç Tatlıtuğ, şirketleri daha yaşanabilir bir dünya için ve temiz çevre için duyarlı olmaya davet etti. Ünlü oyuncu, doğa sevgisiyle biliniyor. UNICEF İyi Niyet Elçisi Kıvanç Tatlıtuğ, şirketleri daha yaşanabilir bir dünya için ve temiz çevre için duyarlı olmaya davet etti. Ünlü oyuncu, doğa sevgisiyle biliniyor.
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