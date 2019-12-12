Aşkları yalnızca bir yıl süren İvana Sert ile motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'nin ayrılığı hakkında şok iddia… Ünlü çiftin ilk kez TAKVİM'in duyurduğu Aralık 2018'de başlayan aşkları, önceki gün sona ermişti.

MESAJINI YAKALADI

Dostça ayrıldıkları öne sürülen ikilinin biten aşkı sonrası dedikodu kazanı kaynadı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre ilişkiyi, Tarhan Telli'nin ihaneti bitirdi. İşleri dolayısıyla Dubai'de yaşayan Telli'yi geçtiğimiz gün ziyaret eden ünlü ikoncan, iddiaya göre aşkının telefonunda başka bir kadından gelen mesajları görünce çılgına döndü. Telli ile şiddetli bir kavgaya tutuşan Sert, apar topar İstanbul'a dönüp ilişkiyi bitirdi. İkoncan, Ağustos'ta kendisine evlenme teklifi eden Telli'yi hayatından çıkarmakla kalmadı; motosiklet tasarımcısını Instagram'da da sildi.



Telli de iki ay önce evlenme teklifi ettiği Sert'i Instagram'da takipten çıkıp aşk fotoğraflarını sildi.

SOSYAL MEDYADAN SİLDİ

Ünlü ikoncan, Telli ile aşk fotoğraflarını da sosyal medyadan kaldırdı. İkilinin evlenmeleri beklenirken sürpriz şekilde ayrılması ise Sert'in kendisiyle özdeşleşen "Bizimle deyılsın" sözünü akıllara getirdi.