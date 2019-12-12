Eski eşler Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün İstinyePark'taydı. Alışverişe çıkan genç kız, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili aşk soruları ile utandı. Eski eşler Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün İstinyePark'taydı. Alışverişe çıkan genç kız, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili aşk soruları ile utandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.