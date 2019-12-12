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  • 12.12.2019
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ile 'nun kızları Zehra aşk soruları ile utandı

Eski eşler ile 'nun kızları Zehra, önceki gün İstinyePark'taydı. Alışverişe çıkan genç kız, sevgilisi ile ilgili aşk soruları ile utandı.

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