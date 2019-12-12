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  • 12.12.2019
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Güzel oyuncu Sinem Kobal ekranlara mola verdi

Sinem Kobal, önceki akşam '' filminin özel gösterimine katıldı. Güzel oyuncu, dinleneceği için bu sene ekrandan uzak kalacağını açıkladı.

Ekrana kısa mola

Sinem Kobal, önceki akşam 'Güzelliğin Portresi' filminin özel gösterimine katıldı. Güzel oyuncu, dinleneceği için bu sene ekrandan uzak kalacağını açıkladı.


Filmin başrolünde Burçin Terzioğlu ve Birkan Sokullu var.

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