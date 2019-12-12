Genç şarkıcı Baran Sertkaya'nın ilk single'ı 'Hiç Kalma', önceki gün dijital platformlarda çıktı. Popçu, şarkıya yönetmen İmre Haydaroğlu ile de klip çekti. Genç şarkıcı Baran Sertkaya'nın ilk single'ı 'Hiç Kalma', önceki gün dijital platformlarda çıktı. Popçu, şarkıya yönetmen İmre Haydaroğlu ile de klip çekti.
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