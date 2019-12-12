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  • 12.12.2019
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güzellik sırrını paylaştı

, güzellik sırrını paylaştı. Yüzüne bebekler için kullanılan pişik kremi sürdüğünü açıklayan şarkıcı ekledi: "Cilt bakımı sonrası alerji oldum."

Bebek gibi güzellik

, güzellik sırrını paylaştı. Yüzüne bebekler için kullanılan pişik kremi sürdüğünü açıklayan şarkıcı ekledi: "Cilt bakımı sonrası alerji oldum."

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