Ayşe Hatun Önal, güzellik sırrını paylaştı. Yüzüne bebekler için kullanılan pişik kremi sürdüğünü açıklayan şarkıcı ekledi: "Cilt bakımı sonrası alerji oldum."
- Saklambaç
- 12.12.2019
- Gazete
Ayşe Hatun Önal, güzellik sırrını paylaştı. Yüzüne bebekler için kullanılan pişik kremi sürdüğünü açıklayan şarkıcı ekledi: "Cilt bakımı sonrası alerji oldum."
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