Halkın gazetesi TAKVİM, önceki akşam gerçekleşen Türkiye Başarı Ödülleri'nde gurur yaşadı. Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin akın ettiği gecede başarılı muhabirimiz Doğan Savaş, 'Yılın En Başarılı Foto Muhabiri' ödülüne layık görüldü.

Savaş, ödülünü törenin sunumunu da üstlenen Özlem Yıldız'ın elinden aldı.

Savaş, "Bu ödül, gazetemiz için gurur kaynağı" dedi.