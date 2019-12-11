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  • 11.12.2019
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TAKVİM muhabiri '' ödülüne layık görüldü

Halkın gazetesi TAKVİM, önceki akşam gerçekleşen 'nde gurur yaşadı. Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin akın ettiği gecede başarılı muhabirimiz , '' ödülüne layık görüldü.

TAKVİM'in gurur gecesi

Halkın gazetesi TAKVİM, önceki akşam gerçekleşen Türkiye Başarı Ödülleri'nde gurur yaşadı. Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin akın ettiği gecede başarılı muhabirimiz Doğan Savaş, 'Yılın En Başarılı Foto Muhabiri' ödülüne layık görüldü.

Savaş, ödülünü törenin sunumunu da üstlenen Özlem Yıldız'ın elinden aldı.

Savaş, "Bu ödül, gazetemiz için gurur kaynağı" dedi.

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