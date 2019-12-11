Tabana kuvvet Özge

Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüşteydi.
Her gün 7 kilometre yürüyen ünlü oyuncu, objektiflere gülümseyip yoluna devam etti.
Aydın HAMZA
Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüşteydi.
Her gün 7 kilometre yürüyen ünlü oyuncu, objektiflere gülümseyip yoluna devam etti.
Aydın HAMZA
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