Sosyetik güzel Ceylan Çapa, yine hayvan sevgisini konuşturdu. Çapa, önceki gün Londra'daki bir mekanda gördüğü köpeği sevmeye koyuldu.

Çapa, kuzeni Lal Denizli'nin çektiği bu kareyi de "En sevdiğim canlı" notuyla paylaştı.