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Sosyetenin gezgin çifti Şebnem ile 'nın Mısır tatili tam gaz devam ediyor

Sosyetenin gezgin çifti Şebnem ile 'nın Mısır tatili son hızla sürüyor. Çift, dün de Philae Tapınağı'nı ziyaret etti. İkili, tapınak ziyareti sonrası da birlikte selfie yaptı.

Mısır sefası

Sosyetenin gezgin çifti Şebnem ile Celal Çapa'nın Mısır tatili son hızla sürüyor. Çift, dün de Philae Tapınağı'nı ziyaret etti. İkili, tapınak ziyareti sonrası da birlikte selfie yaptı.

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