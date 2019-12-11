Sosyetenin gezgin çifti Şebnem ile Celal Çapa'nın Mısır tatili son hızla sürüyor. Çift, dün de Philae Tapınağı'nı ziyaret etti. İkili, tapınak ziyareti sonrası da birlikte selfie yaptı.
Sosyetenin gezgin çifti Şebnem ile Celal Çapa'nın Mısır tatili son hızla sürüyor. Çift, dün de Philae Tapınağı'nı ziyaret etti. İkili, tapınak ziyareti sonrası da birlikte selfie yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.