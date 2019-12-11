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  • 11.12.2019
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Güzelliği ile yıllara meydan okuyan estetiğe karşı

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan oyuncu , önceki gün katıldığı bir etkinlikte sevenlerinin sorularını yanıtladı. Yüzünde hiç estetik işlem olmadığını söyleyerek "Cildime nemlendirici sürüyorum" ifadesini kullandı.

Doğal güzel

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan oyuncu Aydan Şener, önceki gün katıldığı bir etkinlikte sevenlerinin sorularını yanıtladı.


, estetiğe karşı olduğunu söyledi.

Yaşam Akademisi Akbatı'nın konuğu olan 56 yaşındaki oyuncu, yüzünde hiç estetik işlem olmadığını söyleyerek "Cildime nemlendirici sürüyorum" ifadesini kullandı.

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