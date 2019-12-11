Güzelliği ile yıllara meydan okuyan oyuncu Aydan Şener, önceki gün katıldığı bir etkinlikte sevenlerinin sorularını yanıtladı.
Aydan Şener, estetiğe karşı olduğunu söyledi.
Yaşam Akademisi Akbatı'nın konuğu olan 56 yaşındaki oyuncu, yüzünde hiç estetik işlem olmadığını söyleyerek "Cildime nemlendirici sürüyorum" ifadesini kullandı.
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