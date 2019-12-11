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Genç şarkıcı 'n yeni şarkısı ‘’ çıktı

Genç şarkıcı , yeni şarkısı ''ı önceki gün dijital platformda beğeniye sundu. Söz ve müziği kendisine ait şarkıda Tuğkan'a akustik gitarda Furkan Karadeniz eşlik etti.

‘Kaç’ çıktı
Genç şarkıcı Tuğkan, yeni şarkısı 'Kaç'ı önceki gün dijital platformda beğeniye sundu. Söz ve müziği kendisine ait şarkıda Tuğkan'a akustik gitarda Furkan Karadeniz eşlik etti.

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