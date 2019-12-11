Genç şarkıcı Tuğkan, yeni şarkısı 'Kaç'ı önceki gün dijital platformda beğeniye sundu. Söz ve müziği kendisine ait şarkıda Tuğkan'a akustik gitarda Furkan Karadeniz eşlik etti. Genç şarkıcı Tuğkan, yeni şarkısı 'Kaç'ı önceki gün dijital platformda beğeniye sundu. Söz ve müziği kendisine ait şarkıda Tuğkan'a akustik gitarda Furkan Karadeniz eşlik etti.
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