Cemiyet hayatının erkekleri, eşlerine yaptıkları jestlere sınır tanımadı. Ancak bir isim vardı ki, eşine aldığı hediyelerle herkesi kıskandırdı. Eskidji Müzayede Şirketi'nin sahibi olan 73 yaşındaki Dikran Masis, eşi Yasemin'i jestleriyle adeta şımarttı! Sosyetik işadamı, önceki gün 39. yaş gününü kutlayan mimar eşi Yasemin Hanım için kesenin ağzını açtı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin de tercih ettiği mücevher markalarından Harry Winston'a ait 120 bin dolar değerinde küpe aldı. Dikran Masis, bu zarif ancak pahalı hediyeyle bir kez daha eşinin kalbini çaldı. Ünlü işadamı, geçtiğimiz yıl da eşine doğum günü hediyesi olarak Cartier'den 85 bin dolar değerindeki panter figürlü yüzük ve kolye almıştı.

HER YAŞA BAŞKA MÜCEVHER

Yasemin Masis, 500 bin liralık yüzüğünü çok seviyor!

Dikran Masis, eşine yaptığı jestlerle tanındı.

Ünlü işadamı eşine daha önce de St. Tropez'de 3 milyon euro'ya lüks bir villa ve 2 milyon dolarlık yat satın almıştı.