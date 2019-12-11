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'dan çanta şov

, önceki gün İstinyePark'a gitti. Alışveriş turuna çıkan güzel sunucu, yeni aldığı 2 bin 580 euro'luk yani 16 bin 500 TL'lik Louis Vuitton çantasıyla da havasını attı.

Çanta şov

Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'a gitti.

Alışveriş turuna çıkan güzel sunucu, yeni aldığı 2 bin 580 euro'luk yani 16 bin 500 TL'lik Louis Vuitton çantasıyla da havasını attı.

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