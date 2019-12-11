Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'a gitti.
Alışveriş turuna çıkan güzel sunucu, yeni aldığı 2 bin 580 euro'luk yani 16 bin 500 TL'lik Louis Vuitton çantasıyla da havasını attı.
Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'a gitti.
Alışveriş turuna çıkan güzel sunucu, yeni aldığı 2 bin 580 euro'luk yani 16 bin 500 TL'lik Louis Vuitton çantasıyla da havasını attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.