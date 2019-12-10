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  • 10.12.2019
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, İtalyan 'ın duvara bantlı muz eserini tiye aldı

İtalyan heykel sanatçısı 'ın "Komedi" adını verdiği duvara bantlı muz eseri, 120 bin dolara satıldı. Sosyetik güzel , evinin duvarına koli bandıyla yapıştırdığı salatalıkla, söz konusu eseri tiye aldı.

Güldüren sanat

İtalyan heykel sanatçısı 'ın "Komedi" adını verdiği duvara bantlı muz eseri, 120 bin dolara satıldı.

Sosyetik güzel , evinin duvarına koli bandıyla yapıştırdığı salatalıkla, söz konusu eseri tiye aldı.


Pınar Sabancı, evinin duvarına yapıştırdığı salatalıkla 120 bin dolara satılan muzu eleştirdi...

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