İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği duvara bantlı muz eseri, 120 bin dolara satıldı.
Sosyetik güzel Pınar Sabancı, evinin duvarına koli bandıyla yapıştırdığı salatalıkla, söz konusu eseri tiye aldı.
Pınar Sabancı, evinin duvarına yapıştırdığı salatalıkla 120 bin dolara satılan muzu eleştirdi...
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