Paris’te sihirli Meryem

Son dönemde sık sık estetik müdahaleler yaptırdığı konuşulan Meryem Uzerli, önceki gün Paris'te bu pozu verdi.
"Paris, sihirlidir" diyen güzel oyuncunun yüzündeki değişiklik, "Yine estetik mi oldu?" dedirtti.
Son dönemde sık sık estetik müdahaleler yaptırdığı konuşulan Meryem Uzerli, önceki gün Paris'te bu pozu verdi.
"Paris, sihirlidir" diyen güzel oyuncunun yüzündeki değişiklik, "Yine estetik mi oldu?" dedirtti.
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