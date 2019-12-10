Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.12.2019
  • Gazete

’te sihirli Meryem

Son dönemde sık sık estetik müdahaleler yaptırdığı konuşulan Meryem Uzerli, önceki gün 'te bu pozu verdi. "Paris, sihirlidir" diyen güzel oyuncunun yüzündeki değişiklik, "Yine estetik mi oldu?" dedirtti.

Paris’te sihirli Meryem

Son dönemde sık sık estetik müdahaleler yaptırdığı konuşulan Meryem Uzerli, önceki gün 'te bu pozu verdi.

"Paris, sihirlidir" diyen güzel oyuncunun yüzündeki değişiklik, "Yine estetik mi oldu?" dedirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriParis’te sihirli Meryem
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri