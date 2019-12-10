Eşi Neslihan Atagül ile doğal yaşama olan merakıyla bilinen Kadir Doğulu, önceki gün market alışverişindeydi.
Organik sebze ve meyve alan yakışıklı oyuncu, bu kareye de "İnce işler, aceleye gelmez" notu düştü
Eşi Neslihan Atagül ile doğal yaşama olan merakıyla bilinen Kadir Doğulu, önceki gün market alışverişindeydi.
Organik sebze ve meyve alan yakışıklı oyuncu, bu kareye de "İnce işler, aceleye gelmez" notu düştü
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