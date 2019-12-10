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  • 10.12.2019
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organik meyveden şaşmıyor

Eşi ile doğal yaşama olan merakıyla bilinen , organik meyveden şaşmıyor... Organik sebze ve meyve alan yakışıklı oyuncu, bu kareye de "İnce işler, aceleye gelmez" notu düştü.

Organik Kadir

Eşi Neslihan Atagül ile doğal yaşama olan merakıyla bilinen Kadir Doğulu, önceki gün market alışverişindeydi.

Organik sebze ve meyve alan yakışıklı oyuncu, bu kareye de "İnce işler, aceleye gelmez" notu düştü

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