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İkinci evliliğini ile yapan 'in keyfine diyecek yok

İkinci evliliğini ile yapan 'in keyfine diyecek yok... Şimdilerde yeni çıkaracağı giyim markası için son hazırlıklarını yapan eski manken, eşiyle de ayna karşısında böyle selfie çekti.

Aynada aşk var

İkinci evliliğini Cenk Küpeli ile yapan Demet Şener'in keyfine diyecek yok... Şimdilerde yeni çıkaracağı giyim markası için son hazırlıklarını yapan eski manken, eşiyle de ayna karşısında böyle selfie çekti.

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