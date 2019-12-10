İkinci evliliğini Cenk Küpeli ile yapan Demet Şener'in keyfine diyecek yok... Şimdilerde yeni çıkaracağı giyim markası için son hazırlıklarını yapan eski manken, eşiyle de ayna karşısında böyle selfie çekti.
İkinci evliliğini Cenk Küpeli ile yapan Demet Şener'in keyfine diyecek yok... Şimdilerde yeni çıkaracağı giyim markası için son hazırlıklarını yapan eski manken, eşiyle de ayna karşısında böyle selfie çekti.
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