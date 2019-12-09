Murat Cemcir, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Cemcir, 'Yeni yılın ilk günü, 'Baba Parası'nın 1 Ocak'daki gala gösterimi ile gireceğiz' diyerek sevenlerine müjde verdi. Murat Cemcir, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Cemcir, 'Yeni yılın ilk günü, 'Baba Parası'nın 1 Ocak'daki gala gösterimi ile gireceğiz' diyerek sevenlerine müjde verdi.
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