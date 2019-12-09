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  • 09.12.2019
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Murat Cemcir'den müjdesi

Murat Cemcir, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Cemcir, "ın ilk günü, ''nın 1 Ocak'daki gala gösterimi ile gireceğiz" diyerek sevenlerine müjde verdi.

Yeni yıl müjdesi
Murat Cemcir, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Cemcir, "ın ilk günü, ''nın 1 Ocak'daki gala gösterimi ile gireceğiz" diyerek sevenlerine müjde verdi.

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