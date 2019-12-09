Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.12.2019
  • Gazete

, önceki akşam herkesi zamanda yolculuğa çıkardı

, önceki akşam 'de sahne aldı. Şarkıcı, Türk 'nin yıllara meydan okuyan parçalarıyla herkesi zamanda yolculuğa çıkardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBetül Demir, önceki akşam herkesi zamanda yolculuğa çıkardı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri