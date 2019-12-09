Betül Demir, önceki akşam Ulus Chin Chin'de sahne aldı. Şarkıcı, Türk Pop Müziği'nin yıllara meydan okuyan parçalarıyla herkesi zamanda yolculuğa çıkardı. Betül Demir, önceki akşam Ulus Chin Chin'de sahne aldı. Şarkıcı, Türk Pop Müziği'nin yıllara meydan okuyan parçalarıyla herkesi zamanda yolculuğa çıkardı.
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