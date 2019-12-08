Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder unvanını kazanan Kylie Jenner, bu kez kızının videosuyla gündemde...

22 aylık Stormi ile kayak tatiline çıkan seksi milyarder, kızına snowboard dersleri aldırdı. Minik Stormi'nin kısa sürede tek başına kayabilmesi olay oldu.